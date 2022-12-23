قناة النهار أجواء ربيعية مع درجات حرارة مرتفعة على هذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 23 ديسمبر 2022 - 10:20 meteo شارك غرِّد أرسل 680 0 أجواء ربيعية مع درجات حرارة مرتفعة على هذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Ev6Lj اقرأ أيضا تفاصيل فتح خطّ مباشر بين باريس نحو جانت قناة النهار 11 ديسمبر أوضاع كارثية ومزرية لعائلات قاطنة داخل المتقن القديم بالحروش - سكيكدة قناة النهار 16 ديسمبر طالع هابط: كارثة بيئية و نفايات بكثرة وسط غابات حطاطبة بتيبازة .. من المسؤول قناة النهار 04 ديسمبر قسنطينة : تفكيك شبكة وطنية لسرقة المركبات قناة النهار 08 ديسمبر الشيخ النوي: حادث مرور مميت في المسيلة.. أرواح ضاعت بتقصير البشر قناة النهار 15 ديسمبر رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح الطبعة الـ 30 لمعرض الإنتاج الجزائري قناة النهار 13 ديسمبر مشاهد مهيبة وحضور غفير لتشييع جثـ.ـامين الضـ.ـحايا التسعة في حـ.ـادث مرور المسيلة قناة النهار 15 ديسمبر طالع هابط: حكاية واد سوف مع الزيڤو ما حبتش تخلاص .. وتستمر المعاناة قناة النهار 08 ديسمبر إعادة بعث التنمية على مستوى المناطق الريفية..رهان لإستقرار المواطن بتيسمسيلت قناة النهار 06 ديسمبر زرواطي : قرباج ماكانش يمشي بالتيلفون كيما وحدوخرين قناة النهار 06 ديسمبر