أجواء ربيعية وعودة الإستقرار في الطقس بداية من اليوم

الوطني
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أجواء ربيعية وعودة الإستقرار في الطقس بداية من اليوم
بقلم أمينة داودي

ستعرف الولايات الشمالية للوطن عودة الإستقرار والصفاء، مع تسجيل أجواء ربيعية وارتفاع في درجات الحرارة بداية من اليوم الثلاثاء.

وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية، فإن الأجواء ستكون ربيعية إلى غاية يوم الإثنين المقبل بسبب مرتفع للضغط الجوي.

وأضافت ذات المصالح، أن درجات الحرارة ستعرف إرتفاعا ملحوظا خلال الظهيرة، غير أنها ستبقى باردة في الصبيحة والليل.

وتتراوح درجات الحرارة مابين 8 إلى 14 درجة على المناطق الداخلية، ومن 14 الى 20 درجة على المناطق الساحلية.

في حين ستتراوح من 15 إلى 30 درجة بالجنوب إلى غاية يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه بداية من يوم الأحد ستكون الأجواء مشمسة ولطيفة أكثر ودرجات الحرارة تصل إلى 28 درجة على الولايات الشمالية.


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