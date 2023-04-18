أجواء روحانية مفعمة بالطمأنينة في ليلة 27 رمضان بمكة المكرمة

‏شهد المسجد الحرام في مكة المكرمة، ليلة 27 من شهر رمضان المبارك. خلال صلاة العشاء والتراويح، أجواء روحانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة والاستقرار بين المصلين.

ونشر الأمن العام السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات اغلمصغر “تويتر”، لقطات. أظهرت امتلاء أروقة وساحات وجميع أدوار المسجد الحرام بالمُعتمرين والمُصلين في ليلة السابع والعشرين من رمضان. حيث وصلت صفوف المصلين إلى الشوارع المحيطة بالحرم المكي؛ نظراً للإقبال الكبير.

وجنّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي طاقاتها الآلية والبشرية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام. وقدمت خدماتها النوعية المختلفة، من خلال توفير 4000 عامل وعاملة، موزعين على أرجاء المسجد الحرام وساحاته.

كما سخّرت الرئاسة كوادرها البشرية، ووسائلها التقنية في سبيل تقديم أرقى الخدمات بجودة عالية وكفاءة. مثلى لقاصدي وقاصدات البيت الحرام في ظل تزايد الأعداد المليونية. حيثُ تستعد الكوادر النسائية بالمسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات

فيما أشاد عدد المعتمرين بنوعية الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام ليلة 27 من شهر رمضان المبارك. ودور الكفاءات الميدانية التي وفرتها قيادة المملكة العربية السعودية لخدمة الزائرين والمعتمرين. وفق منظومة خدمية تكاملية بين كافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال الشهر الفضيل.

كما كانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، قد كشفت في وقت سابق، عن استعداد المسجد الحرام. لاستقبال أعداد كبيرة من الزائرين والراغبين فى أداء مناسك العمرة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

كما كثفت الرئاسة من خدماتها، وعدد الموظفين الذين سيقومون بخدمة ضيوف الرحمن طوال شهر رمضان. حيث خصصت وكالة التفويج وإدارة الحشود بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. أكثر من 400 موظف ميدانى مؤهل ومدرب على مهام تنظيم دخول وخروج وتنقل المعتمرين والزائرين داخل المسجد الحرام. وذلك عبر ممرات ومسارات وأبواب خُصصت لخدمتهم ووفق معايير ونسب تراعى الخطط التشغيلية. وأوقات توافد قاصدى المسجد الحرام، إضافة إلى تفويج المصلين إلى المصليات المخصصة عبر كوادر بشرية لديها الخبرة الكافية. للتعامل مع كثافة الحشود وتوجيه المصلين حسب الأماكن الأقل كثافة لتجنب حدوث ازدحام.