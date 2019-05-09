أجواء شبه حارة على كافة الولايات الشمالية اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، باستثناء بعض السحب السفلى على السواحل الوسطى.

الرياح تكون غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا قرب السواحل، لتصل أحيانا إلى 40 كم/سا على السواحل الشرقية.

بينما على المناطق الجنوبية أجواء مغشاة غالبا على الهقار والطاسيلي مع تشكل خلايا رعديةتؤدي إلى تساقط زخات مطرية.

مع بعض السحب الرعدية على منطقة عين صالح، في حين أجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية.

الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا على الصحراء الوسطى.

درجات الحرارة تتراوح ما بين 24 إلى 29 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 26 إلى 33 درجة على المناطق الداخلية.

في حين على المناطق الجنوبية نسجل مقاييس ما بين 33 إلى 44 كأقصى حد.