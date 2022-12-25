قناة النهار أجواء شبه صيفية على المناطق الشمالية للوطن بقلم قناة النهار نشر في 25 ديسمبر 2022 - 10:38 إرتفاع درجات الحرارة شارك غرِّد أرسل 24 0 أجواء شبه صيفية على المناطق الشمالية للوطن إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/BA6sL اقرأ أيضا تقرت: زراعة دوار الشمس بالمناطق المالحة.. تجربة ناجحة نحو إنتاج الزيوت قناة النهار 23 ديسمبر رئيس الجمهورية: التعليم بالنسبة لي عندو مكانة خاصة وكل من يربي الأجيال سنخفف عنه الأعباء المادية قناة النهار 22 ديسمبر نصر الدين قمريش: الدولة أعطت كامل الإمكانيات لإنجاح "الشان" والمشكل يبقى في الكفاءات والترويج قناة النهار 24 ديسمبر فاسألوا: إجتنبوا السبع الموبقات قناة النهار 18 ديسمبر برج الكيفان .. طرق محفورة تتحول إلى برك كبيرة في فصل الشتاء قناة النهار 23 ديسمبر تراجع القدرة الشرائية يسبب ركود الحركة التجارية بالأسواق الجزائرية بخنشلة قناة النهار 15 ديسمبر الأغواط : الزوايا الصوفية..إجتهاد وجهد في نشر تعاليم القرآن والدين قناة النهار 20 ديسمبر البيع المباشر من المنتج للمستهلك..ردود متباينة بين الفلاحين و التجار قناة النهار 04 ديسمبر تمنراست : توقيف شخصين و حجز 117 طن من القمح و 24,5 طن من السكر قناة النهار 08 ديسمبر بعد 4 أيام من العملية الأولى..حجز 32 مليار و27 ألف أورو و12 مركبة من مختلف العلامات في عملية جديدة قناة النهار 15 ديسمبر