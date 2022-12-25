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قناة النهار

أجواء شبه صيفية على المناطق الشمالية للوطن

بقلم قناة النهار
أجواء شبه صيفية على المناطق الشمالية للوطن
إرتفاع درجات الحرارة
  • 24
  • 0

أجواء شبه صيفية على المناطق الشمالية للوطن

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