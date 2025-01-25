أجواء شتوية باردة.. أمطار جد غزيرة وثلوج حتى 4 فيفري

كشفت النماذج الرقمية للرصد الجوي، عن عودة الأجواء الشتوية الماطرة، حيث سيصل إضطراب جوي قادم من غرب أوروبا إلى المناطق الشمالية يوم الثلاثاء القادم.

وبالنسبة ليوم غد الأحد، ستبقى الأجواء مستقرة، مع تسجيل بعض السحب العابرة، على المناطق الشمالية والجنوبية للبلاد.

ليصل منخفض للضغط الجوي، نحو المناطق الغربية، صبيحة يوم الثلاثاء، حيث يكون محمل بأمطار رعدية غزيرة.

وستخص الأمطار كل من ولايات سيدي بلعباس وغليزان والشلف والبليدة.

لتنتقل بعدها الأمطار إلى المناطق الوسطى، حيث ستخص ولايات تيزي وزو والعاصمة.

وستزداد شدة الأمطار، على الساعة الرابعة مساء، وستصل إلى ولايات بجاية وسكيكدة وجيجل وعنابة والمدية وتيارت وسعيدة والجلفة.

وسيكون تساقط الأمطار، بكميات جد معتبرة، على وسط وغرب البلاد، وحتى على المناطق الشرقية، مع تساقطات ثلجية على مرتفعات تيزي وزو والبويرة وتيارت وسعيدة والمشرية وتلمسان.

أما بالنسبة للمناطق الجنوبية، فستخص الأمطار منطقة شمال الصحراء والواحات، كولايات غرداية والمنيعة وتيميمون والمغير وأولاد جلال وبسكرة والوادي.

وسيتعمق هذا المنخفض الجوي، أكثر فأكثر، وسيستمر إلى غاية 4 فيفري المقبل، حيث ستكون الأجواء ماطرة وشتوية ومثلجة مع نهاية هذا الأسبوع.