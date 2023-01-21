قناة النهار أجواء شتوية وباردة طيلة الأيام المقبلة..التفاصيل بقلم قناة النهار نشر في 21 جانفي 2023 - 10:41 شارك غرِّد أرسل 340 0 أجواء شتوية وباردة طيلة الأيام المقبلة..التفاصيل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/UFfCb اقرأ أيضا أمن: الدرك الوطني يضع آخر الروتوشات والتحضيرات الخاصة بتأمين الشان قناة النهار 11 جانفي زين عامر: في المنافسات الكبيرة يجب عليك الفوز في المباراة الأولى قناة النهار 14 جانفي شاهد الأجواء الرائعة التي صنعتها العائلات الجزائرية في ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة قناة النهار 15 جانفي هذا ماقاله وزير الشؤون الدينية حول تكلفة الحج هذه السنة قناة النهار 16 جانفي "شاهد..درك النعامة يوقف شخص بحوزته ذخيرة حيّة و أكثر من 2 كلغ "كيف قناة النهار 12 جانفي اضطراب جوي محمل بأمطار و ثلوج مع هبوب رياح قوية في هذه المناطق قناة النهار 15 جانفي "رئيس الجمهورية :" الوالي هو المسؤول الأول عن ولايته قناة النهار 19 جانفي لحظة وصول جـ.ـثامين ضحـ.ـايا الغاز إلى مقبرة سيد أحمد بالبيض قناة النهار 11 جانفي الرئيس تبون: نعلم أن الدخل الشهري للموظف لا يكفي و في نهاية 2023 سنرفع من نسبة الاجور قناة النهار 19 جانفي تخصيص إمتحان ترقية للأستاذة ريحانة بن شية في المستشفى الجامعي قناة النهار 21 جانفي