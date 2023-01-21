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قناة النهار

أجواء شتوية وباردة طيلة الأيام المقبلة..التفاصيل

بقلم قناة النهار
أجواء شتوية وباردة طيلة الأيام المقبلة..التفاصيل
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أجواء شتوية وباردة طيلة الأيام المقبلة..التفاصيل

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رابط دائم : https://nhar.tv/UFfCb
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