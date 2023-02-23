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قناة النهار

أجواء شتوية وثلوج بداية من الغد بهذه المناطق

بقلم قناة النهار
أجواء شتوية وثلوج بداية من الغد بهذه المناطق
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أجواء شتوية وثلوج بداية من الغد بهذه المناطق

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