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قناة النهار

أجواء شتوية و باردة طيلة نهار اليوم بهذه المناطق

بقلم قناة النهار
أجواء شتوية و باردة طيلة نهار اليوم بهذه المناطق
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أجواء شتوية و باردة طيلة نهار اليوم بهذه المناطق

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