قناة النهار أجواء شتوية و باردة طيلة نهار اليوم بهذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 08 ماي 2023 - 11:15 شارك غرِّد أرسل 70 0 أجواء شتوية و باردة طيلة نهار اليوم بهذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Zm3Yc اقرأ أيضا رئيس الجمهورية: مستعدون لوضع كل الإمكانيات تحت تصرف الجرائد دون استثناء قناة النهار 04 ماي هكذا كان رد سائق بخصوص قرار منع الدراجات النارية بداية من الساعة العاشرة ليلا قناة النهار 23 أفريل بن قرينة يطرح مبادرة "سموها مثلما أردتم" لكن الهدف منها أن لا تتحول الجزائر لساحة فوضى قناة النهار 06 ماي إتحاد العاصمة يشد الرحال إلى كوت ديفوار لمواجهة نادي ميموزا في نصف نهائي الكاف قناة النهار 07 ماي هذا ماقاله وزير التربية حول ترك التلاميذ للمدارس والتوجّه للدروس الخصوصية قناة النهار 27 أفريل جزائريون: أحميدة .. مرشد سياحي يصنع البهجة وسط السياح قناة النهار 24 أفريل الشيخ النوي: أشباه الفلاحين يصنعون جريمة في حق البصل والجزائر مقبلة على الإستيراد قناة النهار 22 أفريل حماية مدنية: نظير مجهوداتهم .. نحو تعزيز قدراتهم المادية والبشرية أكثر قناة النهار 07 ماي "الرئيس تبون: "محاربة الفساد متواصلة يوميا وتم إسترجاع أكثر من 22 مليار دولار قناة النهار 06 ماي إعادة الإعتبار لعدة مصالح.. رهان لتحسين الخدمات بالمؤسسات الصحية بغليزان قناة النهار 05 ماي