أجواء صافية إلى غائمة على أغلب مناطق الوطن

ترتقب مصالح الأرصاد الجوية، أجواء قليلة الغيوم، بعد انقشاع الضباب صبيحة يوم الإثنين، على المناطق الغربية.

وستتغيم الأجواء تدريجيا، من الظهيرة، خاصة على السواحل والمناطق الداخلية.

أما الرياح فستكون من ضعيفة إلى معتدلة، ومن غربية إلى جنوبية غربية، حيث تصل سرعتها إلى 50 كم/سا قرب السواحل.

وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

وستشهد المناطق الوسطى، من الوطن، أجواء قليلة الغيوم خلال الصبيحة، لتتلبد السماء تدريجيا اواخر النهار.

وتكون الغيوم مرفوقة ببعض الأمطار، في الليل، خاصة على السواحل والمناطق الداخلية.

وستعرف رياح ضعيفة جنوبية، وتصبح معتدلة وغربية لتصل إلى 50 كم/سا، خلال الليل على السواحل.

ومن متغيرة إلى جنوبية غربية على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

وتتوقع المصلحة، طقس صافي إلى قليل الغيوم على العموم في المناطق الشرقية، مع رياح من ضعيفة الى معتدلة.

أما المناطق الجنوبية، فيرتقب الديوان، أجواء صافية على العموم، باستثناء الصحراء الوسطى، حيث تكون السماء، مغشاة جزئيا خلال الظهيرة.

والرياح تكون ضعيفة و متغيرة الاتجاه، لتصبح جنوبية غربية على الجنوب الغربي نحو شمال الصحراء مع تطاير الرمال.

والحرارة،فستتراوح مابين 21 الى 23 درجة بالسواحل،وما بين 16 إلى 23 بالمناطق الداخلية،وما بين 22 الى 37 درجة في الجنوب.