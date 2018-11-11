أجواء صافية على أغلب مناطق البلاد

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن الأجواء بالمناطق الغربية والوسطى، ستكون صافية بعد انقشاع ضباب الصبيحة، الذي يكون يميز المناطق الغربية.

وتتوقع الديوان ضباب، على المناطق الشرقية، مع سحب سفلى خلال الصبيحة خاصة على المناطق الداخلية والهضاب العليا، لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة الغيوم.

أما المناطق الجنوبية، تسجل ذات المصلحة، أن الأجواء صافية عل العموم على المناطق الجنوبية، باستثناء منطقة الواحات التي ستشهد بعض السحب العابرة أواخر النهار.

وتتراوح درجات الحرارة، ما بين 21 إلى 24 بالسواحل، ومابين 16 إلى 26 درجة بالمناطق الداخلية، وما بين 21 إلى 35 درجة بالجنوب.