أجواء صافية على أغلب ولايات الوطن

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، أن المناطق الشمالية ستشهد أجواء صافية على العموم باستثناء بعض السحب السفلى قرب السواحل وعلى المناطق الداخلية لأقصى الشرق.

وستكون الرياح ضعيفة ومتغيرة الاتجاه قرب السواحل الغربية وتكون من غربية شمالية غربية قرب السواحل الوسطى والشرقية، وتصل إلى 40 كم/سا نحو أقصى الشرق.

وتوقعت المصلحة، أن المناطق الجنوبية ستشهد أواء صافية على العموم، باستثناء أقصى الجنوب، الصحراء الوسطى والجنوب الغربي، حيث ستشهد أجواء صافية الى مغشاة جزئيا.

وستكون الرياح من ضعيفة إلى معتدلة، من شرقية إلى شمالية شرقية على منطقة تندوف مع بعض التطاير للرمال على أقصى الجنوب الغربي.

وستتراوح درجات الحرارة، من 19 إلى 23 درجة على المناطق الساحلية و16 إلى 22 درجة بالمناطق الداخلية و19 إلى 33 درجة على الجنوب.