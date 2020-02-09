أجواء صافية على معظم التراب الوطني

توقعت الأرصاد الجوية، بالمناطق الوسطى والشرقية، أجواء صافية، وسحب عابرة قرب السواحل والمناطق الداخلية والهضاب العليا، ومنطقة الاوراس.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه على العموم، بسرعة 20 كم/سا.

وبالمناطق الغربية، ستشهد أجواء صافية على العموم، بعد انقشاع السحب السفلى المرفوقة بضباب التي تميز خلال الصبيحة الهضاب العليا.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه على العموم بسرعة 20 كم/سا.

وتعرف المناطق الجنوبية، أجواء من صافية إلى قليلة السحب على الجنوب الغربي للوطن، أما على باقي المناطق فتكون مغشاة غالبا.

والرياح تكون جنوبية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على الصحراء الشرقية.

وعلى باقي المناطق الجنوبية، من شرقية الى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا.

وتصل إلى 40 كم/سا على الصحراء الوسطى والجنوب الغربي، مع تطاير للرمال.

وتتراوح الحرارة، من 17 إلى 20 درجة بالسواحل، و14 الى 20 درجة بالمناطق الداخلية، وبالجنوب من 18 إلى 30 درجة.