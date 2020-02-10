أجواء صافية على معظم التراب الوطني

توقعت الأرصاد الجوية، بالمناطق الشمالية، أجواء صافية على العموم، بعد انقشاع الضباب المحلي الذي يميز خاصة السهوب خلال الصبيحة.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه على العموم، بسرعة 20 كم/سا.

وأفاد الديوان، أن المناطق الجنوبية، ستشهد أجواء صافية إلى مغشاة جزئيا على جل المناطق الجنوبية.

وسماء مغشاة غالبا وغائمة أحيانا على أقصى الجنوب نحو الهقار.

والرياح تكون جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا على الصحراء الشرقية مع بعض التطاير للرمال.

وسجلت المصلحة بحر هادئ على السواحل الغربية والسواحل الشرقية، ومن هادئ إلى قليل الاضطراب على السواحل الوسطى.

وتتراوح الحرارة من 19 إلى 22 درجة بالسواحل، و16 إلى 23 درجة بالمناطق الداخلية، ومن 18 إلى 30 درجة بالجنوب.