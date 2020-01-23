أجواء صافية على معظم التراب الوطني

توقعت الأرصاد الجوية، بالمناطق الوسطى والشرقية، أجواء من صافية على العموم إلى قليلة السحب.

والرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا قرب السواحل.

ومتغيرة الاتجاه، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

أما المناطق الغربية، فذكر الديوان، ضباب محلي خلال الصبيحة، خاصة على السهوب الداخلية والهضاب العليا.

وتصبح الأجواء من صافية على العموم إلى قليلة السحب، فيما يرتقب خلال الصبيحة، تشكل الجليد على الهضاب العليا.

والرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا قرب السواحل.

وتكون من متغيرة الاتجاه إلى جنوبية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

وأفادت الأرصاد الجوية، أن المناطق الجنوبية، ستشهد أجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وجنوب الصحراء الشرقية.

أما على باقي المناطق الجنوبية، فسجلت الأرصاد الجوية أجواء صافية.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح من 15 إلى 30 كم/سا على الجنوب الغربي للوطن والصحراء الوسطى.

ورياح متغيرة الاتجاه بسرعة 20 كم/سا نسجلها على شمال الصحراء، منطقة الواحات، الصحراء الشرقية وعلى أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي.

وتتراوح الحرارة،من 17 إلى 31 درجة بالسواحل، ومن 11 إلى 19 درجة بالمناطق الداخلية، ومن 14 إلى 33 درجة بالجنوب.

وسجلت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية بحر قليل الاضطراب على السواحل الغربية، وبحر مضطرب على السواحل الوسطى.

أما على السواحل الشرقية فالبحر يكون من قليل الاضطراب إلى مضطرب.