أجواء صافية وارتفاع في درجات الحرارة

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أجواء صافية إلى مغشاة على معظم ولايات الوطن.

وحسب نفس المصدر، فإن المناطق الشمالية ستعرف أجواء صافية على العموم،مع ضباب مرفوق بعض السحب السفلى.

فيما ستعرف المناطق الجنوبية أجواء مغشاة على منطقة تندوف،وعلى طول الشريط الحدودي،أما المناطق الجنوبية الأخرى فستجل سماء صافية على العموم.

وبخصوص درجات الحرارة ستتراوح ما بين 17 إلى 22 درجة على المناطق الساحلية.

في حين ستتراوح بين 19 إلى 24 درجة على المناطق الداخلية، وبين23 إلى 31 درجة على المناطق الجنوبية.