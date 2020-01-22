أجواء صافية وباردة على كامل التراب الوطني

توقعت الأرصاد الجوية، بالمناطق الشرقية، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.

والرياح تكون من شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة من 30 إلى 40 كم/سا على العموم، وتصل إلى 50 كم/سا بالأوراس.

وذكر، الديوان أن المناطق الوسطى، ستشهد أجواء صافية على العموم، وأواخر النهار نرتقب سحب عابرة محملة بالأمطار بالمناطق الوسطى الغربية.

والرياح تكون جنوبية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا على العموم.

أما المناطق الغربية، فسجلت المصلحة، سحب عابرة تزداد كثافة خلال الظهيرة، تكون مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة، لتتحسن الأجواء أواخر النهار.

والرياح تكون جنوبية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا على العموم.

وبالمناطق الجنوبية، توقع أجواء صافية على العموم على الجنوب الغربي للوطن، شمال الصحراء والصحراء الوسطى.

أما على باقي المناطق الجنوبية، فسجل الديوان أجواء مغشاة جزئيا.

والرياح تكون جنوبية شرقية بسرعة من 30 إلى 40 كم/سا على الصحراء الشرقية والواحات وأقصى الجنوب مع بعض التطاير للرمال.

ورياح من متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية،بسرعة من 15 إلى 30 كم/سا على الجنوب الغربي للوطن، شمال الصحراء والصحراء الوسطى.

أما على الهقار والطاسيلي الرياح تكون متغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا

وسجلت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية بحر مضطرب على طول الشريط الساحلي للوطن.

وتتراوح الحرارة، من 15 إلى 22 درجة بالسواحل، ومن 9 إلى 19 درجة بالمناطق الداخلية، و13 إلى 31 درجة بالجنوب.