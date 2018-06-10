أجواء صافية وحارة يومي العيد

ستشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الغربية أجواء مستقرة وصافية مع درجات حرارة مرتفعة يومي الجمعة والسبت.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ”النهار أونلاين”، أن الأجواء ستكون حارة نسبيا على غرب البلاد.

مشيرة إلى أن الأجواء المرتقبة يومي الجمعة والسبت ستكون مستقرة على العموم وحارة نسبيا يوم السبت على المناطق الغربية للوطن.

مع احتمال تكوين خلايا راعدة على المرتفعات الغربية في الظهيرة.

درجات الحرارة تتراوح من 26 إلى 32 درجة على السواحل يوم الجمعة وتصل إلى 34 درجة يوم السبت.

كما أن الأجواء ستكون من مغشاة إلى غائمة على أقصى الجنوب الشرقي، الهقار مرفوقة ببعض الأمطار.

درجات الحرارة تتراوح من 32 الى 38 درجة على الجنوب الغربي وتصل الى 46 على اقصى الجنوب.