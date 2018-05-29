أجواء صافية وحرارة معتدلة غدا الأربعاء

سيعرف يوم غد الاربعاء، أجواء حارة، وصافية بدرجة حرارة قصوى تتجاوز 45 درجة مئوية، خلال الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل.

كما تتوقع مصلحة الأرصاد الجوية، أجواء حارة على المناطق الشمالية،مع احتمال سقوط الأمطار مرفوقة بحبات البرد، مع بعض السحب السفلى.

وستكون سرعة الرياح، ما بين 15 إلى 30 كم/سا وتزداد تحت وقع الرعود.

أما المناطق الجنوبية،فستعرف أجواء مغشاة غالبا، مع تشكل سحب رعدية مرفوقة ببعض الأمطار على الصحراء والواحات.

وتكون الرياح من غربية إلى جنوبية ، حيث تصل سرعتها 20/40 كم/ سا مع تطاير بعض الرمال على الواحات.

وأما فيما يخص درجات الحرارة،فستتراوح من23 إلى 25 درجة،على المناطق الساحلية،ومن 26 إلى 29 على الداخلية،ومن 33 إلى 47 بالجنوب.