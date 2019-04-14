أجواء صافية ودرجات حرارة تصل إلى 30 درجة اليوم

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء صافية ومشمسة مع درجات حرارة فصلية تصل إلى 30 درجة اليوم الأحد.

وتتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المناطق الغربية و الوسطى صافية على العموم.

أما الرياح فتكون من غربية إلى شمالية غربية تصل سرعتها إلى 40 كم/سا قرب السواحل.

بينما على المناطق الشرقية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، بعد انقشاع بعض الضباب المحلي خلال الصبيحة .

الرياح تكون غربية، تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 40 كم/سا ، قرب السواحل.

في حين على المناطق الجنوبية أجواء صافية على العموم.

درجات الحرارة تتراوح ما بين 21 إلى 30 درجة على السواحل، وما بين 17 إلى 30 درجة على الولايات الداخلية، ومن 23 الى 38 درجة بالجنوب.