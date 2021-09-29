أجواء صافية وسحب سفلى على هذه المناطق

توقعت مصالح الارصاد الجوية اليوم الأربعاء أجواء صافية على جل المناطق الجنوبية. مع تشكل سحب بداية من الظهيرة على الجنوب الغربي للوطن نحو شمال الصحراء ومنطقة الواحات.

أما المناطق الشمالية، وحسب ذات المصالح، ستتشكل سحب سفلى مرفوقة بضباب محلي يميز السواحل والسهوب الداخلية خلال الصبيحة. لتصبح الأجواء صافية على العموم.

ومع بداية من الظهيرة، يرتقب تشكل سحب على الهضاب العليا وكذا منطقة الأوراس، تكون مرفوقة ببعض الخلايا الرعدية المنعزلة أواخر النهار.

أما درجات الحرارة القصوى لظهيرة اليوم الأربعاء، ستتراوح ما بين 26 إلى 32 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 28 إلى 35 درجة على المناطق الداخلية.

أما بالنسبة للمناطق الجنوبية، ستتراوح درجات الحرارة ما بين 32 إلى 43 درجة.

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