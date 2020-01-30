أجواء صافية ومستقرة على معظم التراب الوطني

توقعت الأرصاد الجوية، بالمناطق الشمالية، أجواء مغشاة غالبا، لتتلاشى أواخر النهار على المناطق الغربية، وخلال الليل على المناطق الوسطى.

وخلال الصبيحة، سجلت تشكل ضباب محلي مرفوق بسحب سفلى على المناطق الداخلية، الهضاب العليا الشرقية.

والرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى غربية ومعتدلة على العموم.

وبالمناطق الجنوبية، ذكر الديوان، أنها ستشهد أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على الجنوب الغربي للوطن وشمال الصحراء.

والرياح تكون شمالية شرقية، بسرعة تتراوح من 20 إلى 40 كم/سا، على الصحراء الوسطى، والشريط الحدودي الجزائر-مالي مع تطاير للرمال.

وعلى باقي المناطق الجنوبية، سجلت رياح متغيرة الاتجاه، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا.

وتتراوح الحرارة، من 17 إلى 22 درجة بالسواحل، ومن 15 إلى 22 درجة بالمناطق الداخلية، و21 إلى 34 درجة بالجنوب.