أجواء صقيعية.. ثلوج كثيفة وأمطار غزيرة بداية من الأربعاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة على المناطق الوسطى والشرقية للبلاد بداية من يوم الأربعاء المقبل.

وتشير النماذج الرقمية للرصد الجوي العالمية، إلى دخول منخفضات للضغط الجوي قطبية المنشأ تكون محملة بأمطار غزيرة. وثلوج كثيفة على المناطق الوسطى والشرقية للبلاد مع تسجيل درجات حرارة جد منخفضة بداية من يوم الأربعاء.

وبدخول مخفضات للضغط الجوي إلى حوض البحر الأبيض، تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات جد معتبرة. وثلوج كثيفة على المرتفعات الداخلية خاصة الوسطى والشرقية بداية من مساء يوم الثلاثاء. حيث يتمركز هذا المنخفض على وسط وشرق البلاد يستمر إلى غاية سوم السبت المقبل.

أما يومي الأحد والإثنين ستشهد المناطق الغربية والجنوب الغربي وأقصى الجنوب تساقط أمطار رعدية.

فيما ستكون الأجواء بداية من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء مستقرة على شرق ووسط البلاد مع تساقط أمطار رعدية. بداية من ظهيرة الأحد على المناطق الشمالية الساحلية و الداخلية. كما سيشهد الجنوب الغربي وأقصى الجنوب مرتفعات الهقار والطاسيلي تساقط أمطار.

كما ستعرف جانت، إليزي، تمنراست وجنوب بني عباس تساقط أمطار معتبرة صبيحة يوم الاثنين.

وبخصوص درجات الحرارة ستكون الأجواء صقيعية وجد باردة عبر مختلف الولايات من شمال وحتى جنوب البلاد، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين -3 إلى غاية 0 درجة عبر مختلف المناطق الشمالية خاصة الداخلية. وبالسواحل الوطنية ستتراوح بين 2 و5 درجات، وبالجنوب بين 5 و10 درجات.

وخلال الظهيرة درجات الحرارة ستكون فصلية، مع تسجيل أجواء باردة على المناطق الشمالية أين ستتراوح درجات الحرارة بين 10 و17 درجة. وبالجنوب بين 12 و30 درجة.

