أجواء صقيعية.. ثلوج وأمطار غزيرة إلى غاية الأربعاء

ستبقى الأجواء باردة وغير مستقرة على الولايات الشمالية للوطن إلى غاية يوم الأربعاء.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء غائمة وباردة غدا الإثنين، على كافة الولايات الشمالية للوطن مع أمطار متفرقة تكون أحيانا غزيرة ومعتبرة محليا على فترات. وتخص ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف. بالإضافة كذلك إلى تساقط أمطار معتبرة على ولايات وهران، سيدي بلعباس، سعيدة، تلمسان، مستغانم، وتيارت. وحتى شمال الصحراء، المنيعة وتيميمون.

الثلوج ستكون حاضرة غدا على المرتفعات التي يتراوح علوها مابين 1000 إلى 1200 متر.

كما ستبقى الأجواء غير مستقرة يومي الثلاثاء والأربعاء، مع أمطار متفرقة على فترات على كافة الولايات الشمالية للوطن.

درجات الحرارة ستبقى منخفضة وأجواء باردة لتتراوح من -4 إلى 0 درجة خلال الليل والصبيحة على المناطق الداخلية. ومن 5 الى 10 درجات على السواحل.

أما درجات الحرارة اتلاقصوى، فتتراوح مابين 5 الى 17 درجة على المناطق الشمالية. ومن 10 الى 27 درجة بالجنوب.

البحر يبقى من قليل الاضطراب الى مضطرب مع رياح قوية تتراوح سرعتها مابين 40 الى 60 كلم/سا.