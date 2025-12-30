أجواء صقيعية.. موجة برد وأمطار رعدية على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل موجة برد وتساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية على ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر،تيبازة.

كما ستشهد ولايات تبسة، خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، الجلفة، الأغواط، البيض والنعامة موجة برد ودرجات حرارة جد منخفضة.

