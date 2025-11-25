أجواء صقيعية وباردة.. ثلوج وأمطار غزيرة إلى غاية الخميس!

ستبقى الأجواء بالولايات الشمالية للوطن باردة وصقيعية بسبب المنخفض الجوي المحمل بالأمطار والثلوج. وهو ما أدى إلى تراجع حاد في درجات الحرارة إلى غاية يوم الخميس.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبين إستمرار تساقط الأمطار على المناطق الوسطى والشرقية للوطن إلى غاية صبيحة الخميس. حيث سيستمر نشاط المنخفض الجوي على المناطق الوسطى والشرقية غدا الأربعاء. أين ستكون الأجواء غائمة وممطرة مع تساقط للثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر. على غرار مرتفعات جيجل، بجاية، تيزي وزو، ميلة، سطيف، البويرة، أم البواقي، باتنة.

وأضافت ذات النماذج، أن الأجواء ستتحسن تدريجيا على المناطق الغربية والوسطى يومي الخميس والجمعة. لتبقى ممطرة وغائمة وباردة بالمناطق الشرقية.

درجات الحرارة ستكون باردة وصقيعية خاصة الدنيا لتتراوح مابين -3 و0 درجة على المناطق الداخلية خلال الصبيحة والليل. في حين درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 5 إلى 15 درجة خلال الظهيرة على الولايات الشمالية للوطن.

أما حالة البحر، سيكون من مضطرب إلى هائج بسبب الإضطراب الجوي أين ستفوق سرعة الرياح 60 كلم/سا.

