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قناة النهار

أجواء صيفية جد حارة.. طقس الجمعة 20 ماي 2022

بقلم قناة النهار
أجواء صيفية جد حارة.. طقس الجمعة 20 ماي 2022
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أجواء صيفية جد حارة.. طقس الجمعة 20 ماي 2022

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