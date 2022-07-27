قناة النهار أجواء صيفية حارة.. طقس الأربعاء 27 جويلية 2022 بقلم قناة النهار نشر في 27 جويلية 2022 - 05:43 شارك غرِّد أرسل 287 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xMdKS اقرأ أيضا تلمسان : بيع مختلف المأكولات..تجارة موسمية لشباب باب العسة الحدودية قناة النهار 18 جويلية بلجود : سنكافح التهـ.ـريب ولن نتسامح مع الذين يستنزفون الاقتصاد الوطني قناة النهار 11 جويلية وصول أول رحلة بحرية من نابولي إلى الجزائر الوطني 26 جويلية وزير الصحة : حالات الكوفيد إرتفعت في أغلب الدول ليس فقط في الجزائر..والمتـحور الجديد ليس بخطير قناة النهار 19 جويلية فيض الروح: الثبات بعد أداء مناسك الحج قناة النهار 22 جويلية فاسألوا: إنما تُنصرون بضعفائكم قناة النهار 22 جويلية ميناء الجزائر: المسافرون يستحسنون فتح الخط البحري نابولي - الجزائر قناة النهار 26 جويلية شاهد تدخلات عسكرية محترفة لجيشنا المغوار قناة النهار 12 جويلية فيض الروح / وإن لنفسك عليك حقا قناة النهار 23 جويلية جزائريون: شابة جزائرية رفعت التحدي فدشنت مشروعا مربحا قناة النهار 11 جويلية