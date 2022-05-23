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قناة النهار

أجواء صيفية حارة.. طقس الإثنين 23 ماي 2022

بقلم قناة النهار
أجواء صيفية حارة.. طقس الإثنين 23 ماي 2022
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أجواء صيفية حارة.. طقس الإثنين 23 ماي 2022

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