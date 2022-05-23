قناة النهار أجواء صيفية حارة.. طقس الإثنين 23 ماي 2022 بقلم قناة النهار نشر في 23 ماي 2022 - 02:04 شارك غرِّد أرسل 22 0 أجواء صيفية حارة.. طقس الإثنين 23 ماي 2022 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/kDysZ اقرأ أيضا قناة النهار تكرم الشاب توفيق أمين تيتي محمد سليماني وأمال عبد الحفيظ في أجواء رائعة قناة النهار 03 ماي يا حافظ القرآن / حورية شويكة خاتمة لكتاب الله من عائلة محافظة قناة النهار 13 ماي لتجنب حدوث إضطرابات هضمية..نصائح غذائية في عيد الفطر قناة النهار 03 ماي فتحي إبن الفقيد حزيم ينهار ويبكي بحرقة وأصدقاءه "يصبروه" على رحيل الوالد قناة النهار 04 ماي محمد سعيد معلم: إختصاصي هو الملاكمة والمصارعة وفنون القتال المختلطة ما كنتش نعرهم قناة النهار 18 ماي أحوال الطقس / أجواء صيفية على هذه المناطق قناة النهار 15 ماي رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان قناة النهار 09 ماي صريح جدا: ماذا يعرف الطلبة الجزائريون عن عيدهم الوطني.. وكيف يرون واقعهم ؟ قناة النهار 19 ماي رئيس الجمهورية: لدينا توافق في المواقف إزاء ما يحدث من إعتداءات على الشعب الفلسـ.طيني قناة النهار 16 ماي تساؤلات: رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يشرع في زيارة دولة إلى تركيا قناة النهار 14 ماي