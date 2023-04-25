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قناة النهار

أجواء صيفية.. درجات حرارة قياسية مرتقبة

بقلم قناة النهار
أجواء صيفية.. درجات حرارة قياسية مرتقبة
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أجواء صيفية.. درجات حرارة قياسية مرتقبة

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