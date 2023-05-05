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قناة النهار

أجواء صيفية مرتقبة على أغلب الولايات

بقلم قناة النهار
أجواء صيفية مرتقبة على أغلب الولايات
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أجواء صيفية مرتقبة على أغلب الولايات

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