أجواء صيفية وارتفاع في درجات الحرارة إلى غاية يوم الأربعاء

ستشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الداخلية إرتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة التي تتعدى 36 درجة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستبقى مشمسة صافية ومستقرة عبر ربوع الوطن.

مع ارتفاع في درجات الحرارة بسبب اندفاع كتلة هوائية حارة ضمن تيارات جنوبية غربية نحو المناطق الشمالية للوطن.

وأضافت أنه سيكون هنالك إستمرار الأجواء الحارة على المناطق الشمالية مع درجات حرارة قصوى مرتفعة يومي الثلاثاء والأربعاء.

حيث تتعدى 36 درجة على المناطق الداخلية و30 على السواحل.

مشيرة إلى أن الأجواء ستتغير تدريجيا يوم الخميس مع تراجع طفيف في درجات الحرارة أين تكون الأجواء غائمة مرفوقة ببعض الأمطار.