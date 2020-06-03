أجواء صيفية وحارة على كل ولايات الوطن

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى مغشاة بسحب سفلى خلال الصبيحة، لتصبح من صافية إلى مغشاة جزئيا.

وترتقب ذات المصالح، تشكل خلايا رعدية على الهضاب العليا الوسطى تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المحلية.

وأضافت ذات المصالح، أن الرياح تكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا.

وتتوقع ذات المصالح، أن تكون الأجواء على المناطق الشرقية من صافية إلى مغشاة جزئيا على المناطق الساحلية.

أما الرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا قرب السواحل.

بينما على المناطق الجنوبية، أجواء مغشاة جزئيا على شمال الصحراء وشمال منطقة الواحات مع تشكل رعود بداية من الظهيرة.

لتبقى الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق الجنوبية.

أما درجات الحرارة، فأعلن الديوان أنها تتراوح ما بين 26 إلى 33 درجة على المناطق الساحلية.

وتتراوح ما بين 30 إلى 36 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 34 إلى 47 درجة على المناطق الجنوبية.