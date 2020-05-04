أجواء صيفية ودرجات حرارة تصل إلى 39 درجة على الولايات الشمالية

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية مغشاة بضباب محلي خلال الصبيحة على السواحل الغربية، لتصبح الأجواء صافية وحارة نسبيا على المناطق الغربية والوسطى.

الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا قرب السواحل.

بينما الأجواء على المناطق الجنوبية فهي صافية باستثناء أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، تكون الأجواء غائمة مرفوقة برعود، تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

الرياح تكون شرقية بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا على الصحراء الوسطى مع تطاير للرمال.

وأعلنت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستتراوح مابين 27 و38 درجة على الولايات الساحلية، ومن 28 إلى 39 على المناطق الداخلية.

في حين تتراوح مابين 35 إلى 43 درجة على الجنوب.