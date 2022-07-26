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قناة النهار

أجواء صيفية 🌞 بدرجات حرارة مرتفعة وبحر هادئ وجميل ⛱ ..

بقلم قناة النهار
أجواء صيفية 🌞 بدرجات حرارة مرتفعة وبحر هادئ وجميل ⛱ ..
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