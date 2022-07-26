قناة النهار أجواء صيفية 🌞 بدرجات حرارة مرتفعة وبحر هادئ وجميل ⛱ .. بقلم قناة النهار نشر في 26 جويلية 2022 - 04:23 شارك غرِّد أرسل 5 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9pLl1 اقرأ أيضا شاهد..كـ.ـارثة بيئية بسد جرف التربة في بشار قناة النهار 16 جويلية الحجاج الجزائريون من عرفات..ربي يحفظ الجزائر وشعبها قناة النهار 08 جويلية فاسألوا: عظمة الدمــاء في الإسلام قناة النهار 13 جويلية سهرة "عيد الأضحى" المبارك مع ألمع الضيوف.. 🎉عيدكم مبارك🎉 قناة النهار 10 جويلية فاسألوا : النهي عن التحريش بين الحيوانات قناة النهار 06 جويلية وزير التربية : 58.75 بالمائة نسبة النجاح وطنيا في شهادة البكالوريا قناة النهار 16 جويلية إنطلاق أول رحلة بحرية على الخط الجديد الجزائر- نابولي قناة النهار 23 جويلية "وزير الرياضة :" إنجازات الرياضيين رسالة واضحة لزارعي اليأس في الداخل والخارج قناة النهار 14 جويلية بالزغاريت والالعاب النارية.. فرحة هستيرية للناجحين في البكالوريا قناة النهار 16 جويلية "رئيس الجمهورية :" فتح خط جوي مباشر بين الجزائر العاصمة وأديس ابابا في اقرب الآجال قناة النهار 06 جويلية