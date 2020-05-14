أجواء غائمة.. أمطار ورياح على هذه الولايات اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار معتبرة على الولايات الساحلية الغربية، وهبوب رياح قوية على بعض الولايات الجنوبية.

وحسب خريطة اليقظة لذات المصالح، فإن الأمطار ستتساقط على ولايات وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، تلمسان، معسكر.

كما أن كمية الأمطار يتصل إلى 25 ملم وتستمر في التساقط إلى غاية العاشرة صباحا.

وأضافت ذات المصالح تنبيها ثانيا باللون الأصفر يفيد بهبوب رياح قوية مصحوبة بزوابع رملية ورداءة في الرؤية.

ويتعلق الأمر بولايات ورقلة، الوادي، وغرداية، حيث ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا بداية من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المناطق الوسطى والغربية غائمة بسحب عابرة تكون كثيفة ومحملة ببعض الزخات المطرية خلال الصبيحة.

أما الرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تصل أحيانا إلى 60 كم/سا قرب السواحل الغربية.

أما بالولايات الشرقية فالأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، مع رياح تصل سرعتها أحيانا إلى 50 كم/سا قرب السواحل.

درجات الحرارة المتوقعة تتراوح ما بين 20 إلى 32 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 20 إلى 35 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 28 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.