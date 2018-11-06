أجواء غائمة إلى ممطرة على أغلب ولايات الوطن

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية تشهد سحب عابرة، قد تؤدي إلى تساقط أمطار متفرقة صبيحة اليوم الثلاثاء، قرب السواحل الشرقية.

وسجلت بعض الضباب على السهوب والمناطق الداخلية والهضاب العليا.

أما المناطق الشرقية، والوسطى، فستكون الأجواء غائمة محملة بأمطار ، ليتحسن الطقس خلال الليل.

ويتوقع الديوان، أجواء مغشاة جزئيا على الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، الصحراء الشرقية ومنطقة الواحات.

أما عن الحرارة فتتراوح ما بين 19 الى 21 درجة بالسواحل،و 14 الى 20 بالمناطق الداخلية،17 الى 37 درجة بالجنوب.