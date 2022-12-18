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قناة النهار

أجواء غائمة جزئيا لظهيرة يوم الأحد في هذه المناطق

بقلم قناة النهار
أجواء غائمة جزئيا لظهيرة يوم الأحد في هذه المناطق
أجواء غائمة
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أجواء غائمة جزئيا لضهيرة يوم الأحد في هذه المناطق

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رابط دائم : https://nhar.tv/SIA0c
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