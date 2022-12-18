قناة النهار أجواء غائمة جزئيا لظهيرة يوم الأحد في هذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 18 ديسمبر 2022 - 09:14 أجواء غائمة شارك غرِّد أرسل 122 0 أجواء غائمة جزئيا لضهيرة يوم الأحد في هذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/SIA0c اقرأ أيضا للحد من حوادث المرور..وصف جنائي للمخالفات المرورية وتشديد العقوبة ضرورة قناة النهار 27 نوفمبر مومن أيت قاسي: كرواتيا لديها الرغبة للعب النهائي والفوز به والبرتغال ليس بالمنتخب السهل قناة النهار 07 ديسمبر زين عامر: المنتخب البرازيلي منتخب قوي وفرديات الكروات ستصنع الفارق قناة النهار 08 ديسمبر برج بوعريريج / السمنة أو مرض العصر .. نمط غذائي سيء يتوسع ويتمدّد قناة النهار 09 ديسمبر زين عامر: المنتخب البرازيلي كان تحت الضغط والأنانية كانت الغالبة بين اللاعبين قناة النهار 09 ديسمبر دفاع: المؤسسة العسكرية .. قاعدة متطورة وعالية الجودة قناة النهار 15 ديسمبر CRAAG : لاداعي للخوف..نشاط زلزالي عادي مس الجزائر قناة النهار 07 ديسمبر يحيى طبيش: الفنان في الجزائر لا قيمة له لا ماديا ولا معنويا وأغلب الفنانين يعيشون حياة ضنكا قناة النهار 08 ديسمبر تصريحات بعض الجزائريين الذين أدّوا صلاة الإستسقاء قناة النهار 10 ديسمبر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مرفوقا بالطاقم الحكومي يحل بمطار تيارت قناة النهار 30 نوفمبر