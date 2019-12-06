أجواء غائمة على معظم التراب الوطني

ذكرت الأرصاد الجوية، أن المناطق الشمالية، ستشهد أجواء مغشاة غالبا إلى غائمة، لتتلاشى تدريجيا بداية من الظهيرة على المناطق الغربية.

وضباب محلي مرفوق ببعض السحب السفلى محتمل على السهوب الداخلية والهضاب العليا الوسطى.

وتكون الرياح شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا وتصل أحيانا إلى 40 كم/سا قرب السواحل الغربية.

ومن متغيرة الاتجاه إلى شرقية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا قرب السواحل الوسطى والشرقية.

أما المناطق الداخلية والهضاب العليا الغربية، سجلت رياح جنوبية شرقية، من 20 إلى 30 كم/سا.

وتكون متغيرة الاتجاه على الهضاب العليا الوسطى ومنطقة الأوراس.

أما المناطق الجنوبية يتوقع الديوان، أجواء غائمة غالبا على منطقة تندوف مع تساقط الأمطار تكون رعدية أحيانا وغزيرة محليا.

أما على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، منطقة بشار وشمال الصحراء، فالأجواء تكون مغشاة جزئيا.

والرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، من 20 إلى 30 كم/سا على منطقة بشار، شمال الصحراء ومنطقة الواحات.

وتكون متغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا على منطقة تندوف.

رياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، من 15 إلى 30 كم/سا، على الصحراء الوسطى، والشرقية وأقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي.

وتتراوح الحرارة من 19 إلى 23 درجة بالسواحل، و14 إلى 22 درجة بالمناطق الداخلية، و17 إلى 32 بالجنوب.