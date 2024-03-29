أجواء غائمة على هذه المناطق غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف أجواء غائمة على المناطق الشمالية للوطن.

وحسب بيان لذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا السبت، طقس غائم جزئيا.

حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 20 و23 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 19 و25 درجة بالمناطق الداخلية. كما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا بالشمال.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقسا مشمسا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 25 و39 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.