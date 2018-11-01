أجواء غائمة مع تساقط الأمطار في أغلب ولايات الوطن

ذكرت، مصالح الأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون من مغشاة إلى غائمة غالبا، مع تساقط أمطار تكون على شكل زخات محملة برعود، على المناطق الساحلية.

وستكون الرياح ضعيفة غربية قرب السواحل، وجنوبية على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

أما المناطق الوسطى، فسجل الديوان، أجواء قليلة الغيوم على السواحل والمناطق الداخلية، لتتلبد السماء أكثر على المناطق الوسطى الغربية خلال الظهيرة.

كما ستشهد تساقط بعض الأمطار، لتلتحق بالمناطق الوسطى خلال الليل.

والرياح ضعيفة جنوبية قرب السواحل، لتصبح شمالية غربية أواخر النهار، وتكون من متغيرة الإتجاه إلى جنوبية غربية، على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

وتوقعت ذات المصلحة، أجواء صافية إلى قليلة الغيوم على السواحل والمناطق الداخلية وكذا الهضاب العليا الشرقية.

وسجلت تغيم السماء على السواحل والمناطق الداخلية خلال الليل، مع بعض الأمطار التي تكون رعدية خلال النصف الثاني من الليل.

أما منطقة الأوراس فستعرف أجواء غائمة،محمّلة ببعض الأمطار التي تصبح غزيرة بداية من الظهيرة، وتكون على شكل زخات مطرية رعدية.

وستكون الأجواء مغشاة وغائمة محليا على أقصى الجنوب، مع تساقط أمطار تكون رعدية أحيانا خلال الصبيحة، لتتحسن تدريجيا بداية من الظهيرة.

وستعرف باقي المناطق الجنوبية أجواء صافية، باستثناء منطقة بشار وشمال الصحراء، حيث تكون الأجواء مغشاة غالبا.

وستتراوح درجات الحرارة،بين 18 إلى 25 درجة بالساحلية،وبين 12 إلى 24 درجة بالمناطق الداخلية،وما بين 16 إلى 36 درجة بالجنوب.