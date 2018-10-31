أجواء غائمة وأمطار رعدية في هذه المناطق

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن المناطق الشمالية ستشهد أجواء مغشاة غالبا وغائمة محليا،مع بعض الأمطار الخفيفة،خلال الصبيحة،في المناطق الشرقية والغربية.

وستعرف المناطق الغربية، أواخرالنهار، تلبد السماء، مع تساقط بعض الزخات المطرية.

أما الرياح ستكون من معتدلة إلى قوية جنوبية غربية قرب السواحل الغربية والوسطى، ومتغيرة الإتجاه وضعيفة قرب تالسواحل الشرقية.

ويرتقب الديوان،أجواء من مغشاة إلى غائمة غالبا على أقصى الجنوب،الصحراء الوسطى والشرقية،مع تساقط أمطار رعدية غزيرة،على الهقار والطاسيلي،نحو الصحراء الشرقية.

أما منطقة بشار وشمال الصحراء،فستشهد أجواء من مغشاة جزئيا إلى غائمة محليا،بداية من الظهيرة، مع تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة.