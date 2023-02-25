قناة النهار أجواء غائمة وأمطار غزيرة معتبرة 🌧 .. بقلم قناة النهار نشر في 25 فيفري 2023 - 04:44 شارك غرِّد أرسل 11 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/UeL4S اقرأ أيضا الوزير الأول : نحتفل بالذكرى 52 لتأميم المحروقات في ظل ظرف خاص يتسم بتطورات متعددة قناة النهار 23 فيفري وزير الصناعة الصيدلانية : أِنا نامن كثير بالشراكة العربية-العربية قناة النهار 21 فيفري رئيس الجمهورية: لن يبقى أي عقد عمل محدد المدة بحلول ديسمبر 2023 قناة النهار 24 فيفري "نوال زعتر: " يما قبل ما تموت فرحت بيا وخدمت باش نحي عليها ثقل الحياة قناة النهار 10 فيفري هكذا علق النواب على اقتطاع جزء من رواتبهم لصالح المتضررين من زلزال سوريا وتركيا قناة النهار 14 فيفري ببساطة / فرط الحركة لدى الأطفال قناة النهار 05 فيفري عبد المجيد مناصرة: سأقدم إضافة لحركة حمس وسأفتح المجال للطاقات والكفاءات قناة النهار 13 فيفري أحوال الطقس / عودة الثلوج على المرتفعات قناة النهار 08 فيفري "الحماية المدنية العائدة من تركيا : هكذا كانت أول عملية إنقاذ.."جهد جهيد قناة النهار 16 فيفري غليزان / عبد القادر شراطي .. لحام يبتكر آلة للخراطة الميكانيكية بوسائل بسيطة قناة النهار 12 فيفري