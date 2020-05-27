أجواء غائمة وأمطار في معظم الولايات

ذكرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية ان المناطق الشمالية، ستعرف أجواء مغشاة غالبا وشبه رعدية على المناطق الساحلية والقرب ساحلية، الغربية منها والوسطى.

كما يحتمل وجود بعض الضباب يميز المناطق الساحلية الشرقية خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

والمناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس ستشهد أجواء مغشاة جزئيا، مع تشكل خلايا رعدية منعزلة خلال الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

وتكون الرياح من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا قرب السواحل، ومتغيرة الاتجاه، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس

وبخصوص المناطق الجنوبية فتوقع الديوان أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، مع تشكل خلايا رعدية منعزلة تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

والرياح تكون شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا على منطقة الواحات، شمال الصحراء وعلى الجنوب الغربي للوطن مع بعض التطاير للرمال.

وتتراوح الحرارة ما بين 22 إلى 32 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 25 إلى 36 درجة على المناطق الداخلية

وما بين 32 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

وسجل الديوان بحر من مضطرب إلى قليل الاضطراب على السواحل الغربية، وبحر قليل الاضطراب على السواحل الوسطى، أما على السواحل الشرقية، البحر يكون من هادئ إلى قليل الاضطراب.