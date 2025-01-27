أجواء غائمة وأمطار في هذه الولايات اليوم

ستكون الأجواء من مغشاة إلى غائمة مساءً على الولايات الشمالية للوطن اليوم الإثنين.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على الولايات الغربية والوسطى من صافية إلى مغشاة جزئيا. لتتلبد السماء تدريجيا بداية من المساء مع تساقط أمطار متفرقة خلال الليل على المناطق الساحلية و الداخلية.

أما على الولايات الشرقية والجنوبية، فالأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

درجات الحرارة تتراوح ما بين 20 و25 درجة على المناطق الساحلية، و ما بين 17 و25 درجة على المناطق الداخلية، كما تتراوح ما بين 18 إلى 32 درجة بالجنوب.

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