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قناة النهار

أجواء غائمة وتساقط للأمطار على هذه المناطق

بقلم قناة النهار
أجواء غائمة وتساقط للأمطار على هذه المناطق
قناة النهار
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أجواء غائمة وتساقط للأمطار على هذه المناطق

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رابط دائم : https://nhar.tv/Zf2db
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