أجواء غائمة ورعود غدا الخميس على هذه المناطق

تشير توقعات حالة الطقس ليوم غد الخميس، إلى أن الأجواء ستكون غائمة جزئيا على السواحل. مع تطاير الرمال على المناطق الشمالية.

فيما ستشهد المناطق الداخلية رعود منعزلة، مع تسجيل أجواء مغشاة جزئيا وجد حارة على المناطق الجنوبية.

وتتراوح درجات الحرارة بين 25و28 درجة بالمناطق الساحلية، وبين25و41 درجة بالمناطق الداخلية، وبين 41و49درجة بالمناطق الجنوبية.

وتصل سرعة الرياح إلى 60كلم/سا على المناطق الشمالية، و50كلم/سا على الجنوب مع تطاير الرمال.