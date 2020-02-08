أجواء غائمة وضباب على هذه المناطق

توقعت الأرصاد الجوية، على المناطق الشمالية الغربية سحب سفلى، وضباب محلي خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء غائمة.

وعلى المناطق الوسطى، سحب سفلى قرب السواحل والمناطق الداخلية ومغشاة غالبا بالهضاب العليا.

أما على المناطق الشرقية فالأجواء تكون مغشاة غالبا.

والرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا قرب السواحل الغربية.

وتكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على السواحل الوسطى و الشرقية.

وبالمناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، تكون الرياح متغيرة الاتجاه بسرعة 20 كم/سا.

والمناطق الجنوبية، تشهد أجواء مغشاة غالبا على الجنوب الغربي للوطن، شمال الصحراء، الواحات، الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي.

وعلى باقي المناطق الجنوبية تكون السماء صافية على العموم.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا بالجنوب الغربي للوطن، شمال الصحراء، الواحات والهقار والطاسيلي.

ومن شرقية الى شمالية شرقية 20 إلى 40 كم/سا، بالصحراء الوسطى وطول الشريط الحدودي الجزائر-مالي مع تطاير للرمال.

وعلى الصحراء الشرقية وأقصى الجنوب، تكون الرياح من شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا.

وتتراوح الحرارة، من 10 إلى 21 درجة بالسواحل، و16 إلى 21 درجة بالمناطق الداخلية، و20 إلى 31 درجة بالجنوب.