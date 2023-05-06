قناة النهار أجواء مستقرة.. طقس السبت 06 ماي 2023 بقلم قناة النهار نشر في 06 ماي 2023 - 06:51 شارك غرِّد أرسل 122 0 أجواء مستقرة.. طقس السبت 06 ماي 2023 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zdQC4 اقرأ أيضا عايدة عبابسة تكشف لأول مرة عن نجاح شخصية صليحة تشقلالا .. "عشتها في الحقيقة" قناة النهار 16 أفريل حصة اليوم الثاني من العيد بحضور ألمع نجوم الفن الجزائري قناة النهار 22 أفريل صريح جدا: هل يلتزم العامل الجزائري بأوقات عمله المحددة ؟ قناة النهار 02 ماي "🤣🤣بلال :"درت مقالب إستفزاز وكي نشوف الضـ.ـحية راح يلجأ للعنف نحبّس قناة النهار 21 أفريل "نوال قدودو :" لقطة السقلة في ماد إن لم أكن أتوقّعها قناة النهار 22 أفريل وزير الإتصال يترحم على أرواح الواجب المهني بساحة الحرية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة قناة النهار 03 ماي مشاكل الفلاحين بحاجة إلى صوت .. أين هو الإتحاد الوطني للفلاحين قناة النهار 04 ماي كسوة العيد.. الفصل الأخير من حملة الصداقة الجزائرية التركية قناة النهار 19 أفريل برلمان: نواب الشعب يدرسون مقترحا لتمديد عطلتي عيد الفطر والأضحى قناة النهار 30 أفريل ريحة البلاد / حلقة إستثنائية بمسجد في باريس🥰🥰 يقدّم يوميا أكثر من 1000 وجبة إفطار للمحتاجين قناة النهار 16 أفريل