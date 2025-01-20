أجواء مستقرة غدا.. وعودة الأمطار في هذا الموعد

كشفت النماذج الرقمية للرصد الجوي، عن توقعات حالة الطقس للأيام القادمة، حيث ستعرف أغلبية مناطق الوطن استقرار ومرتفع للضغط الجوي بداية من يوم غد الثلاثاء.

وستعرف ولايات الوطن، بداية من الغد، سماء صافية باستثناء بعض السحب العابرة بدون فعالية، بالمناطق الشمالية والجنوبية، حتى يوم الخميس.

وسيغطي هذا المرتفع للضغط الجوي، أغلب ولايات الوطن، وستبقى الأجواء مستقرة، حتى يوم الجمعة القادمة.

ليصل منخفض للضغط الجوي، قادم من غرب أوروبا، يوم السبت القادم، نحو المناطق الشمالية الغربية، وحتى الوسطى، حيث سيكون محمل بتساقط للأمطار.

ليعود مرتفع للضغط الجوي، مرة أخرى، ويستمر إلى غاية يوم الخميس 30 جانفي الجاري.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة، فستكون الأجواء حارة إستثنائيا خلال الظهيرة، بداية من يوم غد الثلاثاء.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 12 و25 درجة بالمناطق الشمالية، وبين 17 و30 درجة بالمناطق الجنوبية.

أما فيما يخص درجات الحرارة الدنيا، فستبقى الأجواء صقيعية وباردة، لتصل إلى درجتين تحت الصفر كأدنى مقياس، بالولايات الداخلية.